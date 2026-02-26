東大阪市の住宅に居候していた男が住人女性を殺害か。３２歳の男を逮捕です。２月２６日午前１１時半ごろ、東大阪市昭和町の住宅で「人を殺した」と警察に通報がありました。警察が駆け付けたところ、この家に住む新谷有沙さん（３１）が意識のない状態で仰向けで倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、通報してきた自称自営業・三沼誠一容疑者（３２）を殺人未遂の疑いで緊急逮捕しました