目下、スプリングトレーニングで汗を流している今永(C)Getty Images「Mr.イチローとMr.オオタニ。どっちの方が凄い存在かな？」カブスの今永昇太に思わぬ質問が飛んだ。【動画】今永昇太がオープン戦初登板で好投！空振り三振を奪った圧巻シーンを見る現地時間2月25日に公開となった米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』に、スプリングトレーニングに参加中の今永が出演。多岐にわたるトークを繰り広げる中で、番組