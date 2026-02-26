二デックは２月２６日、創業者の永守重信氏（８１）が同日付で名誉会長を辞任したと発表しました。▽不適切会計疑惑で第三者委が調査永守重信氏（８１）は、１９７３年に前身の「日本電産」を創業。一代で世界屈指のモーターメーカーに育て上げました。２０１８年に経営トップから１度は身を退いたものの、“後継者選び”が難航し、再び経営トップに返り咲きました。しかしニデックをめぐっては、子会社の中国法人と取引先と