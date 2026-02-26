昨年8月16日の前走新潟ジャンプS（J・G3）で重賞初制覇を飾ったインプレス（牡7＝佐々木、父キズナ）が26日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は中京競馬場で乗馬になる予定。通算25戦9勝（うち障害8戦5勝）、獲得賞金は1億7140万2000円。平地でもオープン入りし、23年新潟記念3着と重賞で好走実績がある。管理する佐々木晶三師（70）は3月3日に定年引退を迎える。インプレスが新潟ジャンプSを制し、史上8人目のJRA全10