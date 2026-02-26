アイドルグループ・AKB48の次世代エース、佐藤綺星が、26日発売の『週刊ヤングジャンプ』13号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに初登場する。佐藤は同誌初登場にして初表紙を飾る。【表紙カット】冬の水着姿を披露した佐藤綺星今回の撮影は、1st写真集とは異なる「冬」のシチュエーションで敢行。抜群の透明感を誇る水着姿に加え、冬らしい浴衣姿や、ファンの心をくすぐるオオカミコスプレなど、佐藤の多角的な魅力を凝縮した。