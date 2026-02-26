TRFのDJKOOが26日、都内でアンバサダーを務める「おねがいアイプリ」コンテンツ発表会に出席し、小さい頃の夢を明かした。「おねがい…」は「プリティーシリーズ」の最新作。子どもに夢を届けてきた作品にちなみ、「カブトムシになりたい」だったという。その理由は「虫が好きだったから」と単純明快だった。一方で、なんでも願いがかなうとしたら何を願うか聞かれ、フリップに「おねがい尿酸値」と記入。現在64歳で、「年