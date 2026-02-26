秋篠宮家の悠仁さまは成年式を終えた報告をするため、26日午後、京都市の明治天皇陵などを参拝されました。悠仁さまは26日午後2時すぎ、京都市にある明治天皇陵を訪問されました。今回の参拝は、去年9月に成年式を終えたことを報告するもので、父親の秋篠宮さまも成年式後に参拝されています。モーニング姿でグレーの手袋とシルクハットを手にした悠仁さまは、厳粛な表情でゆっくりと進み、玉串をささげて深く拝礼されました。続い