JR仙石線で実施された津波を想定した避難訓練で列車から降りる乗客役＝26日午後、宮城県東松島市宮城県の仙台市と石巻市をつなぐJR仙石線で26日、津波を想定した避難訓練があった。乗客や社員の安全確保と2011年3月に起きた東日本大震災の風化防止につなげることなどが狙い。約150人が線路に降り、逃げる手順を確認した。宮城県沖を震源に震度6強の地震が起き、大津波警報が出たとのシナリオ。3月14日のダイヤ改正でワンマン運