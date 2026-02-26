楽天の本拠地「楽天モバイル最強パーク」の外野フェンスの移設工事が完了。左中間が6メートル、右中間が4メートル狭くなった。この日、選手は全体練習前に外野フェンス沿いを歩いて確認。投手陣からは「ヤバい」「エグい」「簡単に入りそう」と悲痛な叫びが漏れた。今季先発に挑戦している西口は「実際に見た感じ、思ったより狭かった。“これで入るんか”みたいなのが出てくると思うんで、そこのギャップを早めに埋めれれば