金メダルを獲得したりくりゅうペアがミラノでの残念な思い出を語りました。ミラノ・コルティナ五輪でペアとして日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅうペア”は26日に所属の木下グループ本社を訪問し、会見に出席しました。競技外でのミラノの思い出について聞かれると木原選手は「一番の思い出はアイスホッケー観戦。男子決勝のアメリカ対カナダに招待していただいた」と明かすと、三浦選手も笑顔