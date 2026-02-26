キッチン家電の「ノンフライヤー」が人気を集めている。デジタル＆家電ライターのコヤマタカヒロさんは「10年以上前にも一度ブームがあったが、最近は1万円以下でスーパーやコンビニで買った総菜を揚げたての状態に戻す商品が登場している」という――。■10年を経て再燃するフライヤーブーム近年再び注目を集めている調理家電がある。それが熱風で食材を加熱調理するいわゆるノンフライヤーだ。日本市場においては2013年に蘭フィ