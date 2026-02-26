年末年始にスポットバイトをして、2日間で1万5000円ほどの収入。「この金額なら確定申告はいらないのでは？」と感じる会社員の方は多いでしょう。実際、少額の副収入でも「申告が不要なケース」はあります。条件を誤解したまま申告しないと、後から住民税で指摘を受けることもあり得ます。 今回は、会社員がスポットバイトをした場合に、確定申告が必要かどうかを整理します。 「その収入の扱い」を確認する