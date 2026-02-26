頭のいい子が育つ家庭は、どんな子育てをしているのか。プロ家庭教師集団名門指導会代表の西村則康さんと副代表の辻義夫さんは「頭のいい子にはある1つの共通点がある。それは、心の動きを伴いながら授業を聞き、問題を解くメンタルだ。その鍵は幼児期の過ごし方にある」という――。※本稿は、西村則康・辻義夫『本当にかしこい子になる！勉強メンタルの育て方』（ウェッジ）の一部を加筆・再編集したものです。写真＝iStock.co