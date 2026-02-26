ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で金メダルを獲得したアリサ・リュウ（２０＝米国）が凱旋帰国し、地元オークランドでも大フィーバーが巻き起こっている。米「ａｂｃ７ｎｅｗｓ」は熱狂ぶりを特集。リュウが２３日にサンフランシスコ国際空港に到着した時の様子を伝えた。アトランタから同じ便に乗っていたナタリー・カルドーザさんによると、５時間のフライト中に乗客の誰もがリュウが搭乗していることに気