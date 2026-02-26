ムーンムーンは2月22日、「掛け布団の収納に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2月10日〜11日、全国の20〜60代の男女300名を対象インターネットで行われた。掛け布団の収納の悩み調査によると、掛け布団の収納に関して「悩みがある」という人は71.6%と7割を超えている。具体的には、「収納スペースが足りない」(26.4%)、「ダニ・カビ・ニオイが気になる」(20.3%)、「重くて出し入れが大変」(13.7%)といった悩みが上位に。物