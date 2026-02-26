「魔法のランプ―イケメン旅行記 in France―」 2026年1月26日に40歳という節目を迎え、誕生日のお祝いを兼ねた毎年恒例のファンコンサート"J-Party"でアジアを巡っているJAEJOONG(ジェジュン)。3月15日(日)にはその日本公演「2026 KIM JAE JOONG J-Party Asia Tour Fan Concert "GALAXY 1986" in Japan」が控えている他、2月24日(火)にはファンクラブ限定イベント「JAEJOONG TUESDAY PARTY with JAEFANS 2026」もスタンバイ