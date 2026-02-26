◆米女子プロゴルフツアーＨＳＢＣ女子世界選手権第１日（２６日、シンガポール・セントレーサＧＣ＝６７９３ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、山下美夢有（花王）が４バーディー、ボギーなしの４アンダー６８をマークし、トップと２打差の３位発進を決めた。古江彩佳（富士通）と竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が７１で回り、１８位。西郷真央（島津製作所）と馬場咲希（サントリー）はイーブンパーの２８位。