Ｊ１清水は２８日のアウェーＧ大阪戦（パナスタ、午後３時開始）に向け、２５日に三保グラウンドで調整した。前節神戸戦で今季初勝利を呼び込んだ“覚醒中”のＦＷ千葉寛太が、連勝のキーマンとして闘志を燃やす。昨季は６月にＪ２藤枝から復帰したが、スタメン出場はなく、途中出場８試合にとどまった。それでも今季は２試合目の京都戦から左インサイドハーフで２戦連続先発。新たな役割にも果敢に挑み、確実に立場をつかみつ