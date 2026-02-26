楽天は２６日、楽天モバイル最強パーク宮城で春季キャンプ後初めての練習を行った。これまで１１６メートルだった本塁ー左中間は最大１１０メートルに、１１６メートルだった本塁ー右中間は最大１１２メートルと縮小工事が完了した。大型ビジョンの工事は３月３１日のホーム開幕戦に向け引き続き行われる。気温６度の午後１時すぎにグラウンドに姿を見せたナインからは「（ベンチ前から見ると）ぱっと見た感じ変わらない」と