Ｊ３福島に所属するＦＷ三浦知良が２６日、５９歳の誕生日を迎えた。プロ生活４１年目を迎えた最年長Ｊリーガーはこの日、福島県庁を表敬訪問。クラブの小川淳・代表取締役ＣＥＯ、鈴木勇人・代表取締役社長、寺田周平監督とともに、内堀雅雄県知事と懇談した。報道陣から５９本の赤いバラと似顔絵がデザインされたケーキを贈られたカズは「当然、試合に出て活躍したいし、勝ちたい。そのために毎日トレーニングしていますし