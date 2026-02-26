初優勝を果たした２０２３年以来、３年ぶりの関西学生リーグ制覇、悲願の全国制覇を狙う京都産業大学サッカー部。ＭＦ皿良（さらら）立輝（２年・経済学部）は、大学屈指のキック力を誇るレフティーだ。主戦場は右サイド。繊細なボールコントロールからのカットイン、そして鋭く振り抜かれる左足は、相手守備にとって大きな脅威を与える。１年からセットプレーのキッカーも任され、多くの決定機を演出してきた。■模索のルーキー