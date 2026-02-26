ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」は26日に予選3日目が行われた。前田紗希（33＝埼玉）は3日目8Rで4コースカドからコンマ02の鋭発を決めて捲り切った。「スタートは全速。入っていて良かった。スタートは見えていると思う。行き足が来ている。ただ、ターンで一瞬跳ねるし、握り込みの一瞬のつながりが悪い。ペラをやっても変わらないのでバルブをやろうと思う」。ターン回りに課題はあるも