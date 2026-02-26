◇米女子ゴルフツアーHSBC女子世界選手権第1日（2026年2月26日シンガポールセントーサGC＝6793ヤード、パー72）今季第3戦の第1ラウンドが行われ、ツアー2勝の山下美夢有（24＝花王）が4バーディー、ボギーなしの4アンダー68で回り首位と2打差の3位と好スタートを切った。竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）と古江彩佳（25＝富士通）は1アンダー71で回り18位。西郷真央（24＝島津製作所）と馬場咲希（20＝サントリー）は