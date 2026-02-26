秋篠宮家の長男・悠仁さまは、京都市の明治天皇陵などを参拝されました。今回の参拝は、「成年式」に伴う行事の締めくくりとなります。モーニング姿の悠仁さまは、午後2時ごろ、京都市伏見区にある明治天皇陵に足を運ばれました。悠仁さまは、ゆっくりと参道を進み、玉串を捧げ拝礼されました。今回の参拝は、去年9月、父・秋篠宮さま以来40年ぶりとなった「成年式」が無事に終わったことを報告するためのもので、「成年式」に伴う