ドジャースの大谷翔平選手が２６日、ＷＢＣを前に侍ジャパンに合流。午後に名古屋・バンテリンドームに入った。大谷はチャーター機で名古屋空港を経由して、ワゴン車でバンテリンドームに入った。大谷の動きが細かく速報され、ネットでは「名古屋空港」がトレンドワードとなり「中部国際空港ではなく名古屋空港？」「セントレアじゃなくて、名古屋空港だと！？」「チャーター機だから県営名古屋空港に到着したのかな」「パンダ