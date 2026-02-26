新潟県は26日、県内の公立高校一般入試の最終志願倍率を発表しました。全日制と定時制を合わせた倍率は0.97倍で昨年の1.01倍より低下、全日制の倍率は0.99倍で昨年の1.03倍より低下しています。倍率が1倍を下回るのは全日制、定時制ともに県で記録の残る1986年以来初めてのことです。もっとも倍率が高いのは新潟高校・理数科の1.95倍ということです。以下、各校の募集人数に対する志願者数の倍率です。（学校名、学科名、倍率の順