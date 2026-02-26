走りに妥協しない「SUV風GR86」2026年1月9日から1月11日にかけて幕張メッセで開催された東京オートサロン2026において、KUHLJAPAN（クールジャパン）は「KUHL RACING SPEC-D with OUTROAD GR86（クールレーシング SPEC-D with アウトロード GR86）」を披露しました。クールレーシング SPEC-D with アウトロード GR86は、その名のとおりトヨタ「GR86」をベースとしたドリフト仕様のカスタムカーです。【画像】超カッコイイ！ こ