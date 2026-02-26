延長800mの快走路、漁港へのアクセス向上3月10日14時に開通2026年2月24日に福岡県京築県土整備事務所は、築上郡吉富町で整備を進めていた「県道吉富港線バイパス（1期工区）」を2026年3月10日に開通することを発表しました。この区間は延長800mの新たな道路となり、国道10号周辺から沿岸部へのアクセスがスムーズになるほか、歩道の整備によって地域の安全性も向上します。【画像】超便利！ ここが「新開通区間」です。画