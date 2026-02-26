福岡県警柳川署は26日、柳川市の住民が持つ携帯に25日午後4時半ごろ、「＋296」から始まる番号から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話に出ると「カードの不正使用で未払い金がある」というガイダンスが流れ、その後、氏名、生年月日などの個人情報を聞き出す内容だった。