＜HSBC女子世界選手権初日◇26日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが終了した。山下美夢有が4バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。4アンダー・3位タイの好スタートを切った。〈連続写真〉トップで左足体重!?山下美夢有の最新スイングを見る6アンダー・単独首位にオーストン・キム（米国）。5アンダー・2位にリュー・ヤン（中国）、4アンダー・3位タイには山下、ユ・ヘラン