デジタル人材の県内定着に向け、県は新年度以降、県立大学の構内にIT企業のオフィスを誘致する全国でも珍しい取り組みを始めます。県のデジタル推進本部会議が県庁で開かれ、各部局の取り組み状況が報告されました。県内の大学には情報系の学部や学科の新設が相次いでいますが、卒業後に県外へ就職するケースも多く、人材の県内定着が課題となっています。このため県はIT企業のサテライトオフィスを県立大学の構内に誘致し、