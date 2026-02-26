北海道当別町で早くもイチゴ狩りが始まっています。人気なのは４品種あるイチゴの食べ比べです。（子ども）「おいしい」ビニールハウスで育てられているのは、赤々と実ったイチゴです。早くもイチゴ狩りが始まった当別町のこのハウスでは、３０分間食べ放題で特徴の異なる４つの品種を堪能できます。（かもけいアグリ木下勝律さん）「１月からとれ始めまして、味と収穫量を含めて一番食べごろの時期を迎えていますので、ゴ