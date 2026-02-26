＜HSBC女子世界選手権初日◇26日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。山下美夢有が4バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。4アンダー・2位タイの好位置でホールアウトしている。〈連続写真〉トップで左足体重!?山下美夢有の最新スイング5アンダー・単独首位にリュー・ヤン（中国）。1打差2位タイには山下、ユ・ヘラン（韓国）、リン・グラント（スウェーデン）