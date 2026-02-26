渡邉彩香が自身のインスタグラムを更新。吉本ひかると充実したタイ合宿を終えたことを投稿した。【写真】前後に並んだ2ショット、渡邉彩香172cmと吉本ひかる152cm「気づけばもう来週開幕だ あーっという間のオフでした」と時間がたつ早さに驚きながらも、「今年も合宿はタイ」で行ったことを報告すると、サポートしてくれた人たちに感謝の言葉を綴った。そして「どれだけやっても準備万端！！ってことはないし まだまだこれからも