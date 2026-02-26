アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が全国公開中。これに先立ち、おなじみの万事屋キャストである杉田智和（坂田銀時）、阪口大助（志村新八）、釘宮理恵（神楽）がインタビューに応じ、まさかの完全新作公開への率直な思いを明かした。【写真】もはや家族写真！クールな表情の杉田智和、阪口大助、釘宮理恵『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏