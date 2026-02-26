尾崎官房副長官は26日午後の会見で、去年1年間に生まれた子どもの数が速報値で約70万5000人となり、統計開始以降、最も少なくなったことについて、「多くの方々の子どもを産み育てたいという希望が十分実現していないなど、少子化に歯止めがかかっていないものと考えている」と述べた。厚生労働省の人口動態統計によると、去年1年間に生まれた子どもの数を示す出生数は、速報値で70万5809人。出生数の減少は10年連続となり、統計を