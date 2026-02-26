音楽スタジオでレンタルした高級ギターアンプを返却しなかった詐欺の疑いで29歳の男が逮捕、送検されました。詐欺の疑いで25日逮捕されたのは、広島市に住む無職・松粼優太容疑者です。警察の調べによりますと松粼容疑者は1月7日、福岡市中央区の音楽スタジオで、時価25万円相当のアンプ1台をレンタルしその後、返却せずにだまし取った疑いが持たれています。その後、アンプは楽器店に4万5000円で売却されていたという