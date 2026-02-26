松山ケンイチ主演のＮＨＫの連続ドラマ「テミスの不確かな法廷」の第７話が３月３日に放送され、田辺誠一がゲスト出演することが発表された。松山は２６日、自身のＸで「田辺誠一さんといえばガラスの仮面やハッピーフライトなど代表作多数の俳優ですが、【田辺画伯】という別の顔を持っている事も有名ですよね。ということで僕も今日１日かけて田辺さん演じる【羽鳥賢一】を描いてみたいと思います。そしてこの投稿がもし田辺