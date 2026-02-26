埼玉・入間市の住宅で26日午前、火事があり、1人が死亡したほか、80代の男性が安否不明となっています。午前10時ごろ、入間市野田の木造3階建ての住宅で「家が燃えている」と近所の人から110番通報がありました。消防車など12台が出動して、約5時間後に火はほぼ消し止められました。この火事で比留間光一さん（50）が救助され、意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。また、一緒に暮らしている比留