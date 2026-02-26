寒い季節にぴったりの“あったか陶器”がいま話題です。瀬戸市の技術から生まれた鳥型ハンドウォーマー「テタンポ」と、見た目で温もりを演出するニット柄カップ。癒しを届けるユニークなものづくりに迫ります。 ■寒い時季に役立つアイテム 手を温めるハンドウォーマー「テタンポ」。鳥の背中から付属の小豆を入れ、電子レンジで約30秒温めると温かくなる“あったか陶器”です。「テ