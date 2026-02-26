ファミリーレストラン「ココス」は2月26日より、「今月のグルメ〜3月〜」を開催する。ココス「いくらのふわとろオムライス〜明太子クリームソース〜」「今月のグルメ〜3月〜」では、明太子クリームソースの淡い桜色が春らしさを演出する2品が登場する。「いくらのふわとろオムライス〜明太子クリームソース〜」は、茜美人の卵を3個分使用したふわとろのオムライスにまろやかな明太子クリームソースを合わせた、春らしい見た目の一