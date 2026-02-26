インドのHCL Technologiesはこのほど、Cisco(シスコ)との協業で「Fluid Contact Centerソリューション」の強化版を発表した。○ソリューションの概要同ソリューションは、AIおよびクラウド対応の機能を備え、企業の顧客エンゲージメント変革を支援するという。シスコのAIを搭載したクラウドベースの「Webex Contact Centerプラットフォーム」と、HCLTechのCCaaS(Contract Center as a Service)変革における専門知識を組み合わせる