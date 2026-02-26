ヤンキースが田中将大投手（３７＝巨人）以来となる日本人獲得に本腰だ。米メディア「ヤンクスゴーヤード」は２５日（日本時間２６日）、「ヤンキースの次の日本人ターゲットが、最新の雇用のおかげで明確になった」との記事を配信した。先日、カブスの日本人職員・正本尚人氏（４７）を引き抜いたばかりのヤンキースが、元オリックスのコンサルタントで前カージナルスＧＭ付き特別補佐のマット・スレーター氏をスーパーバイザ