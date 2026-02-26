大塚製薬は、"酸素"に着目したセルフコンディショニングフード「/zeroz（ゼロズ）」を開発した。「/zeroz」は体内の酸素を活かす植物由来成分「ケンフェロール」を含有し、身体本来の力に働きかける。シトラスの爽やかさとほんのり抹茶が香るタブレットで、1粒で1日の摂取目安量のケンフェロール(10g)を摂取することができる。大塚製薬はが"酸素"に着目して開発したセルフコンディショニングフード「/zeroz(ゼロズ)」○「水分(ポカ