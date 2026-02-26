セイコーウオッチの「プロスペックス」から、ブランドのイメージキャラクターを務める米メジャーリーグプレイヤー、大谷翔平選手の功績を記念した数量限定モデルが登場する。カラーリングの異なる2モデルを4月24日に発売し、どちらも1,700本限定、価格は28万6,000円。今回の「＜セイコー プロスペックス＞ ダイバーズ 1965 ヘリテージ 大谷翔平 2026限定モデル」は、1965年に誕生した国産初のダイバーズウオッチの流れを汲む「ダイ