演歌歌手・朝花美穂（２７）が２６日、東京・浅草公会堂で「歌芝居コンサート〜昭和百年、歌と芝居で紡ぐ日本名曲史〜」を開催した。２０２３年からスタートさせた歌芝居コンサートでタイトル通り歌だけでなく、芝居も見せる形式で、今年で４年目となる。ステージでは１０００人のファンの前で、１月にリリースした新曲「こころの花道」、「しゃくなげ峠」といったオリジナル曲などを熱唱。さらに「日本名曲史」のサブタイト