【モデルプレス＝2026/02/26】「KAWAII LAB.」発の7人組女性アイドルグループ「CANDY TUNE」結成3周年を記念した、初の写真集「CANDY TUNE 3rdAnniversary写真集（仮）」（宝島社）が4月22日に発売されることが決定。あわせて、発売記念イベントが実施されることも決定した。【写真】CANDY TUNEメンバー、民族衣装姿でほっそり二の腕披露◆CANDY TUNE、初の写真集2024年にリリースされた「倍倍Fight！」がTikTokの人気曲ランキング