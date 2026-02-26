広島は、４月２１日、２２日、２３日のヤクルト戦（マツダ）で「ポケモンベースボールフェスタ２０２６〜３０周年の想いをボールに込めて〜」を開催することを発表した。２１日は「カープオリジナルケモン丸型扇子」、２２日は「カープオリジナルポケモンウェアラグ」２３日は「カープオリジナルポケモンピンバッジ」を来場者に配布。Ｔシャツ、タオル、帽子などオリジナルグッズを販売する他、選手はイベントユニフォームを着