東京Ｖの主将ＭＦ森田晃樹が２６日、“開幕４連勝”へ決意を示した。開幕３連勝（ＰＫ戦含む）の首位で迎える明治安田Ｊ１百年構想リーグ東の第４節・横浜ＦＭ戦（２８日・日産スタジアム）に向けて非公開で全体練習。今季から１０番を背負う森田にとってはエースナンバーを背負ってから初の１９９３年のＪリーグ開幕カード“クラシコ”となる。相手は開幕３連敗中だが、「僕たちのやることは変わらないというか、まずはベースを