政府は、26日夕、消費減税と給付付き税額控除の実施に向けた超党派の「社会保障国民会議」の初会合を開きます。「国民会議」を巡っては、25日に続き、国会の代表質問で野党から質問が浴びせられました。（国民民主党川合 孝典 参院議員）「一部野党が国民会議から除外されているとの情報も伝わっています。また、今後の国民生活に大きな影響を及ぼす社会保障制度改革を開かれた国会ではなく、閉ざされた国民会議で行う理由が、今